Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
03 Nisan 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Karların erimesiyle Erzincan’daki barajlarda doluluk oranı arttı

Karların erimesiyle Erzincan’daki barajlarda doluluk oranı arttı

- Barajlardan drone görüntüsü

Tarım Doluluk Oranı İlkbahar Allah Trol 

-- Aktüel görüntüler
-- Röportajlar

( ERZİNCAN -DRONE-ÖZEL) ERZİNCAN

- İlkbaharla birlikte doğanın yeşerdiği Erzincan’da dağlarının yüksek kesimlerindeki karın erimesi ve yağmur yağışıyla beraber barajların doluluk oranı arttı. Erzincan Barajı yüzde 65, Tercan Barajı da yüzde 40 su doluluk seviyesine ulaştı. Tarımın yaygın olduğu Erzincan’da barajlardaki su seviyesinin artması çiftçiyi mutlu etti. Konuyla ilgili Devlet Su İşleri’nden alınan bilgiye göre, Erzincan’ın en büyük su kaynaklarından olan Erzincan Barajında doluluk oranının yüzde 66, Tercan Barajında yüzde 40 seviyesine ulaştığı Mayıs’ın ortalarına doğru bahar yağışları ile barajların yeterli kapasiteye ulaşacağının öngörüldüğü belirtildi. Erzincan merkeze bağlı Ekmekli köyünde çiftçilikle uğraşan Enes Çağrı Yücel, geçen yıl tarım arazilerinde sulama yaparken sıkıntı çektiklerini belirterek, “Su seviyesinde ki artış bizi mutlu etti. Biz de gelip kontrol etmek istedik. Bir önceki yılda ekinlerimiz susuz kaldı. Bir aya yakın sulama yapamamıştık. Bu yüzden barajın su seviyesini kontrol etmeye geldik. İnşallah ilerleyen haftalarda da yağmur yağar. Barajlarda ki su seviyesinin artması biz çiftçileri mutlu ediyor.” dedi.
(EFS-AA)
loading...
İlgili Foto Galeriler
20 Metre Derinliğindeki Obruk Çiftçileri Tedirgin Etti20 Metre Derinliğindeki Obruk Çiftçileri Tedirgin Etti
Kenan Sofuoğlu Osmanlıspor'la Kampa GirdiKenan Sofuoğlu Osmanlıspor'la Kampa Girdi
Sarıkamışta 90 Bin Şehit İçin Eksi 20 Derecede Saygı NöbetiSarıkamışta 90 Bin Şehit İçin Eksi 20 Derecede Saygı Nöbeti
İşte kamudan atılanların isim isim listesiİşte kamudan atılanların isim isim listesi
Slovenya'da Kurbağa GöçüSlovenya'da Kurbağa Göçü
MHP Genel Başkanı Bahçeli AVM Ziyaret EttiMHP Genel Başkanı Bahçeli AVM Ziyaret Etti
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement