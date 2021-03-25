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25 Mart 2021 Perşembe günü yayınlandı
Karla yeniden beyaza bürünen Girlevik Şelalesi ziyaretçilerine görsel şölen sunuyor

Karla yeniden beyaza bürünen Girlevik Şelalesi ziyaretçilerine görsel şölen sunuyor

- Beyaza bürünen Girlevik Şelalesi'nin drone görüntüsü

Hava Sıcaklığı Şelale Ziyaretçiler Kar Yağışı Sonbahar 

-- Aktüel görüntüler
-- Kar, kış, şelaleden detaylar ve röportajlar

( ERZİNCAN -ÖZEL-DRONE) ERZİNCAN

- Erzincan’da Mart ayının 25’inde etkili olan kar yağışı ile yeniden beyaza bürünen Girlevik Şelalesi'nde seyrine doyumsuz manzaralar oluştu. Erzincan'da, doğal güzelliğiyle öne çıkan Girlevik Şelalesi'nde, bölgede yaşanan yoğun kar yağışının ardından kartpostallık manzaralar oluştu. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünce tescillenen alanlar içerisinde yer alan Girlevik Şelalesi, 21 Ekim 2020 tarihinde "Doğal Sit-Nitelikli Doğal Koruma Alanı" olarak tescil edilmesinin ardından ziyaretçilerini cezbediyor. Kent merkezine 35 kilometre uzaklıkta yer alan Kalecik köyündeki 9 kaynak suyunun birleşmesiyle oluşan Girlevik Şelalesi, ziyaretçilerine her mevsim ayrı güzellik sunuyor. Kar yağışı ile beyaza bürünerek adeta gelinliğini giyen şelalede, hava sıcaklığı sıfırın altına düştü. Yazın serin havası ve çevresindeki yemyeşil bitki örtüsüyle, kışın da kar ve buzla bütünleşen eşsiz manzarasıyla ziyaretçilerin ilgisini çeken şelale, seyrine doyum olmayan görüntüler oluşturdu. Şelaleyi ziyaret eden vatandaşlardan Kazım Yaman, "Buranın çok güzel bir doğası var, şelale çok güzel görünüyor. Karın yağmasıyla da harika bir manzara oluştu. Herkesi bu güzelliği görmeyi tavsiye ederim, adeta görsel şölen sunan şelaleye gelen ziyaretçiler yazın ayrı güzel, kışın ayrı güzel bu eşsiz manzarayı herkesin gelip görmesi gerekir" dedi.
Tunceli'den şelaleyi görmek için gelen Hıdır Eren ise; "Bu şelalenin ilkbaharda ayrı bir güzelliği var, sonbaharda ayrı bir güzelliği var, gördüğünüz gibi kışın da bambaşka bir güzelliği var. Erzincan'da doğa harikası birçok yerler var. Kemaliye olsun, İliç olsun çok güzel yerler. Yalnız burası insana su sesiyle doğanın güzelliği özellikle kış aylarında daha çok huzur veriyor" diye konuştu.

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