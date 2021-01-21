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21 Ocak 2021 Perşembe günü yayınlandı
“Karla Mücadele” ekipleri kapalı köy yolları için 24 saat çalışma yürütüyor

“Karla Mücadele” ekipleri kapalı köy yolları için 24 saat çalışma yürütüyor

Tunceli İl Özel İdaresine bağlı ekiplerin karla mücadelesi

( TUNCELİ ) TUNCELİ

Hafta Sonu İş Makinesi Köy Yolları Karla Mücadele Kar Yağışı 


- Tunceli’de kar yağışı nedeniyle kapanan köy yollarının büyük bölümü ulaşıma açılırken, kapalı bulunan 26 köy yolunu ulaşıma açmak için ekiplerin geceli gündüzlü çalışma yürüttüğü bildirildi.
Tunceli’de geçtiğimiz hafta sonundan itibaren 4-5 gün etkili olan kar yağışı nedeniyle kent genelinde 150’ye yakın köy yolu ulaşıma kapandı. Valilik koordinesinde Tunceli İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği’ne bağlı çok sayıda ekip ve iş makinesiyle yapılan çalışmalar sonucu yolların büyük bölümü yeniden ulaşıma açıldı. İl genelinde halen ulaşıma kapalı bulunan 26 köy yolunu açmak için ekiplerin geceli gündüzlü çalışma yürüttüğü aktarıldı.
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