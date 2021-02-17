Karla kaplı SAÜ kampüsünden seyrine doyumsuz manzaralar

-Karla kaplı kampüsün havadan çekimi -Aktüel çekim
( SAKARYA -DRONE-ÖZEL)- Havadan görüntülenen kampüs kendine hayran bıraktı SAKARYA
- Etkili olan kar yağışı sonrasında beyaza bürünen Sakaya Üniversitesi (SAÜ) Esentepe Kampüsünde yaklaşık 50 santimetreye uluşan kar, kartpostallık görüntüler oluşturdu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarası sonrasında etkisini gösteren kar yağışı Serdivan ilçesinin yüksek kesiminde bulunan Esentepe Kampüsü’nü beyaza bürüdü. Kar kalınlığının yer yer 50 santimetreye ulaştığı kampüste kartpostallık görüntüler oluştu. Seyrine doyumsuz manzaralar ise havadan da görüntülendi. (HFV-
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