Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
16 Ocak 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Karla kaplı Ahır Dağı’ndan kartpostallık görüntüler

Karla kaplı Ahır Dağı’ndan kartpostallık görüntüler

Yedikuyular mevkiii

Hafta Sonu Kış Turizmi Kayak Merkezi Köy Yolları Kar Yağışı 

-Telesiyej ve ormanlık araziler
-Bungalov evlerden detaylar

( KAHRAMANMARAŞ -ÖZEL-DRONE)- Kahramanmaraş’taki kayak merkezinde kartpostallık görüntüler drone ile görüntülendi KAHRAMANMARAŞ

- Kahramanmaraş’ta kar yağışı nedeniyle kayak merkezinin bulunduğu dağda adeta kartpostallık görüntüler oluştu. Drone ile kaydedilen görüntülerde kar beyazı kendisini gösterdi.Kahramanmaraş’ta birkaç gün önce yağan kar yağışı, özellikle kuzey ilçelerinde etkili olurken, bazı köy yollarında da ulaşımda aksamalara neden oldu. Kapanan yollar ekipler tarafından açılırken, kar yağışının etkili olduğu Ahır Dağı’da beyaz örtüye büründü. Şehir merkezine 18 kilometre mesafede olan ve bölgenin kış turizmi merkezleri arasında yerini alan Yedikuyular mevkiinde ise kar bölgeyi adeta beyaza bürüdü.Kar kalınlığının 70 santimetreye kadar çıktığı alan drone ile görüntülenirken, kayak merkezindeki telesiyej, bungalov evler ve ormanlardaki beyaz örtü adeta görsel şölen oluşturdu. Kahramanmaraş’ın farklı bölgelerine etkili olan yağmur ve kar yağışlarının hafta sonunda da süreceği öğrenildi.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Kar Yağışı Hayatı Böyle EtkilediKar Yağışı Hayatı Böyle Etkiledi
Sıcak, bahar havası derken… Bu manzaraya uyandılar!Sıcak, bahar havası derken… Bu manzaraya uyandılar!
Doğuda kar esaretiDoğuda kar esareti
Kars beyaza büründüKars beyaza büründü
Burada Yaşamak Cesaret İster!Burada Yaşamak Cesaret İster!
Rize Ayder Yaylası'ndan Kar ManzaralarıRize Ayder Yaylası'ndan Kar Manzaraları
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı