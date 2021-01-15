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15 Ocak 2021 Cuma günü yayınlandı
Karla kaplanan köy yolları için 'Karla Mücadele' ekipleri görevde

Karla kaplanan köy yolları için 'Karla Mücadele' ekipleri görevde

Karla mücadele yapan iş makineleri

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-Karla mücadele çalışmasından detay görüntüler
-İl Özel idaresi Genel Sekreteri Nazif Yıldırım’ın konuşması

( TUNCELİ ) Karla kaplanan köy yolları için "Karla Mücadele" ekipleri görevde TUNCELİ

- Tunceli’de kar yağışı nedeniyle kent genelinde kapanan 132 köy yolu için 112 personel ve 54 iş makinesinden oluşan karla mücadele ekipleri sahada 7 gün 24 saat esasına göre çalışmalara başladı.
Meteorolojinin uyardığı kar yağışı kentte dün geceden itibaren etkili oldu. Kar nedeniyle Ovacık, Hozat, Pülümür ve Nazımiye ilçelerine bağlı 132 köy yolu ulaşıma kapandı. Valilik koordinesinde İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği’ne bağlı ekipler kapanan köy yollarını ulaşıma açmak için hazır beklettiği " Karla Mücadele" ekipleri göreve başladı.
Bir çok noktada sevk edilen ekipler, iş makineleriyle karla mücadele çalışmalarına başladı.
Kar yağışının etkili olduğu Ovacık’ta çalışmaları yerinde inceleyen İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Nazif Yıldırım, “Valimizin himayelerinde karla mücadele ekibi olarak 54 iş makinesi, 112 personelimizle karla mücadele çalışması yapıyoruz. Malum bu yıl mevsim normallerinin altında bir kar yağışı mevcut ilimizde. İnşallah temennimiz odur ki bu ayın sonunda Şubat ayında yağacak karla bu açığı kapatmış oluruz” dedi.
Kent genelinde 132 köy yolunun ulaşıma kapalı olduğunu aktaran Yıldırım, “132 köyümüzün yolu kapalı. Bin 300 kilometrede karla mücadele çalışması yapıyoruz. Ekiplerimiz sahada. Herhangi bir mağduriyet yaşanmıyor. Çalışma programımızı belirlerken önce grup köy yolları, karakol yolları daha sonra münferit köy yollarını açıyoruz. Ekiplerimiz 7 gün 24 saat esasına göre çalışıyorlar” ifadelerini kullandı.
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