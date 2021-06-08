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8 Haziran 2021 Salı günü yayınlandı
Karganın tehlikeli oyunu

Karganın tehlikeli oyunu

KARGANIN KEDİYLE OYNAMASI

Tehlikeli Oyun Kamera Cep Telefonu Irak 

-DETAYLAR

( SİVAS - ÖZEL)- Sivas’ın Ulaş ilçesinden yerde oturan kediyle oyun oynamak isteyen yaramaz karga cep telefonu kamerasına yansıdı SİVAS

- Sivas’ın Ulaş ilçesinden yerde oturan kediyle oyun oynamak isteyen yaramaz karga cep telefonu kamerasına yansıdı. Sivas’ın Ulaş ilçesinde izleyenleri gülümseten bir olay yaşandı. Ulaş Belediyesi garajında yerde oturan kedi kendisiyle oyun oynanamaya çalışan kargayla neye uğradığını şaşırdı. Yaramaz karga kediyi bir türlü rahat bırakmadı. Uzun süre kediyi rahat bırakmayan karga cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde kedinin kargaya fazla tepki vermemesi ise dikkat çekti. (OE-GF-
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