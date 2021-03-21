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21 Mart 2021 Pazar günü yayınlandı
KARDEMİR’de yükselen alevler korkuttu

KARDEMİR’de yükselen alevler korkuttu

Alevlerden detay

Fabrika Afad Uttu Elektrik Kesintisi Yükselen 

-fabrikadan detay

( KARABÜK ) - KARABÜK

- Karabük Demir Çelik Fabrikaları A.Ş’de (KARDEMİR) akşam saatlerinde trafoda meydana gelen arıza sonucu yükselen alevler vatandaşları korkuttu. Edinilen bilgilere göre KARDEMİR’de trafada meydana gelen arıza sonucu kok fabrikalarında kısa süreli kesinti ve enerji dalgalanması olması üzerine tedbir olarak bataryalar boşaltıldı. Yine tedbir olarak kullanılan gazlar olası bir patlamaya karşı yakılarak bacalara verildi.
Bacalara verilen gazların yanması üzerine şehirden de görünecek şekilde yüksek alevler oluştu. KARDEMİR teknik personelinin anında müdahalesi sonrası kısa süre içerisinde enerji dalgalanması sorunu çözüldü. Fabrikada çalışma normal seyrine dönerken kentin belli kesimlerinde ve fabrikanın bazı bölümlerinde elektrik kesintisi çalışmalar sonrası giderildi. (RB-
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