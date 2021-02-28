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28 Şubat 2021 Pazar günü yayınlandı
Kardelenler yüzünü gösterdi

Kardelenler yüzünü gösterdi

Dağdan genel detay

Ölümsüz Sadaka Para Cezası Kayalı 

-Vatandaşların dağlarda gezmeleri
-Kardelen çiçeklerinden yakın ve uzak planlar
-Röportajlar

( KAHRAMANMARAŞ )- Kahramanmaraş’ta fotoğrafçılar, baharın müjdecisi kardelenleri görüntülemek için 2000 rakımlı Sarımsak Dağı'na tırmandılar- Kardelen çiçeğini koparanlara 80 bin lira, köklerinden söküp ticaretini yapanlara ise 241 bin 395 lira para ceza uygulanıyor KAHRAMANMARAŞ

- Kahramanmaraş’ta soğuğa kafa tutarak yaşamını sürdüren, zarif ve bembeyaz rengiyle sadakatin sembolü olarak bilinen kardelenler çiçek açtı.Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesi Sarımsak Dağı'nın en erken çiçek açan bitkileri arasında yer alan kardelenler, 2000 rakımlı dağda görüntülendi. Beyaz rengi ve yeşil gövdesiyle kayalıkları süsleyen kardelenler, Andırın ve Göksun kırsalında bulunuyor. İstanbul, Şanlıurfa, Kahramanmaraş ve Adana’dan bölgeye gelen fotoğraf sanatçıları, Sarımsak Dağı'na çıkarak, kardelenleri fotoğrafladılar. Zorlu bir tırmanışın ardından baharın müjdecisi kardelenlere ulaşan sanatçılar, eşsiz güzelliği fotoğraflayarak ölümsüzleştirdiler.Halk arasında baharın gelişini simgelediği bilinen kardelen çiçeğini koparan veya zarar verenlerin tespit edilmesi durumunda Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü tarafından kardelen çiçeğini koparanlara 80 bin lira idari para cezası uygulanıyor. Çiçeği köklerinden söküp ticaretini yapanlara ise 241 bin 395 lira ceza uygulanıyor.
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