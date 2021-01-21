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21 Ocak 2021 Perşembe günü yayınlandı
Kardan kapanan yayla ve köy yolları açıldı

Kardan kapanan yayla ve köy yolları açıldı

Yol açma çalışmaları

Köy Yolları Kar Yağışı Irak 

-Çalışmalardan detaylar
-Vatandaşların traktörle yol açması
-detaylar

( OSMANİYE ) OSMANİYE

- Osmaniye’de etkili olan kar yağışının ardından kapanan yayla ve köy yolları ulaşıma açılırken ekiplerin ulaşamadığı bazı köy yolları ise vatandaşlar tarafından traktörle açıldı. Osmaniye’de etkili olan yağmur yağışı yerini yükseklerde kar yağışına bıraktı. Yaklaşık bir haftadır aralıksız devam eden sağanak kent merkezini olumsuz etkilerken Zorkun Yaylası ile Sumbas ilçesine bağlı bazı köy yolları da yoğun kar yağışından dolayı ulaşıma kapandı. Zorkun Yaylası’nda başlatılan yol açma çalışmalarında belediye ekipleri uzun uğraşlar sonunda kapanan yolu trafiğe açarken Sumbas ilçesine bağlı Yeşilyayla köyünde de vatandaşlar kendi imkanlarını seferber ederek kapanan yolları traktörle açtı. Öte yandan, Meteoroloji 6. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgilere göre, bölge genelinde havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin edilirken sıcaklıkların ise 2 ila 4 derece arasında artacağı bekleniyor.
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