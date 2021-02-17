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17 Şubat 2021 Çarşamba günü yayınlandı
- Kardan gelin yapıp, kına gecesi düzenlediler

- Kardan gelin yapıp, kına gecesi düzenlediler

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Sosyal Medya Sanat Eseri Kar Yağışı Kına Gecesi Hayvan 

-Kardan gelin
-Başına örtü serilip kına gecesi yapmaları

( KARABÜK ) KARABÜK

- Karabük’te etkili olan kar yağışı sonrası vatandaşlar hayvan ve insan figürlerinin bulunduğu kardan eserleri ortaya güzel eserler çıkarırken, kardan yapılan geline kadınlar örtü takıp kına gecesi yaptı. Karabük’te yoğun kar yağışıyla birlikte beyaza bürünen caddeler, sokaklar, bahçeler artık çocuklar ve kendini çocuk hissedenler için adeta bir oyun ve eğlence alanına dönüştü. Kar tanelerinin maharetli ellerle adeta birer sanat eserine dönüştüğü ve görenlerin bir kez daha baktığı kar heykelleri mest etti. Kardan yapılan, aslan, panda, kurt ve birbirinden güzel eserler görenleri kendine hayran bırakırken, yaşanan pandemiden dolayı düğünlerin ve kına gecelerinin yasak olduğu Karabük’te yapılan Kardan gelini süsleyen kadınlar, kına yakmaktan da geri kalmadı. Kardan gelin etrafından toplanan kadınların, kına gecesini yaşattığını eğlenceli video ise sosyal medyada büyük ilgi gördü. (YE-BA-Y)
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