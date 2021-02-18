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18 Şubat 2021 Perşembe günü yayınlandı
Karda mahsur kalanların imdadına jandarma yetişti

Karda mahsur kalanların imdadına jandarma yetişti

jandarma ekiplerinin halat bağlaması

Mahsur Kaldı Büyükşehir Belediyesi İş Makinası Harekete Geç Kar Yağışı 

-karda mahsur kalan araç
-iş makinasının aracı çekmesi
-aracın kurtarılması

( KAHRAMANMARAŞ ) KAHRAMANMARAŞ

- Kahramanmaraş’ta kar yağışı nedeniyle farklı bölgelerde karda mahsur kalan sürücülerin yardımına jandarma ekipleri yetişti. Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı trafik timleri, Dulkadiroğlu İlçesi Ahir Dağı Yedikuyular Kayak Merkezi bölesinde bir vatandaşın aracıyla karda mahsur kaldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Jandarma ekiplerinin yardımı ve büyükşehir belediyesine ait iş makinasının da desteğiyle kara saplanan araç kurtarıldı. Jandarma ekipleri Göksun Belediyesi’ne ait bir çöp kamyonunu da mahsur kaldığı karlı bölgeden kurtarılmasına yardımcı oldu. (HLL-
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