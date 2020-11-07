Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
07 Kasım 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Karayolunda eşsiz sonbahar manzarası

Karayolunda eşsiz sonbahar manzarası

drone görüntüsü

Sonbahar 

-Manzaradan detay

( TOKAT -ÖZEL-DRONE) TOKAT

- Tokat-Turhal karayolunda sonbaharla birlikte kavak ağaçları eşsiz manzaralar oluşturuyor. Tokat'ın Turhal ilçesinden geçen şehirlerarası yolun her iki tarafında bulunan kavak ağaçlarının oluşturduğu manzara havadan görüntülendi. Sonbahar mevsiminin gelmesiyle birlikte yeşilden sarıya dönen renkleri üzerinde barındıran ağaçlar eşsiz manzaralar oluşturuyor. Güneşle birlikte adeta altın sarısı gibi parlayan yapraklar dikkatleri çekiyor. Araçları ile yoldan geçen vatandaşlar ender karşılaşılan manzarayı izleme imkanı buluyor.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Tarihi ilçe Palu sonbaharda fotoğrafçıları ağırlıyorTarihi ilçe Palu sonbaharda fotoğrafçıları ağırlıyor
Iğdır'da kayısı bahçelerinde sonbaharIğdır'da kayısı bahçelerinde sonbahar
Yaz ve Sonbahar Makyaj TrendleriYaz ve Sonbahar Makyaj Trendleri
Meğer Hepimiz Kandırılmışız!Meğer Hepimiz Kandırılmışız!
Ankarada Sağanak Yağış Etkili OlduAnkarada Sağanak Yağış Etkili Oldu
Dünyanın En İlginç Adası: Tristan Da CunhaDünyanın En İlginç Adası: Tristan Da Cunha
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı