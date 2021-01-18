Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
18 Ocak 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Karayoluna düşen çığ böyle görüntülendi

Karayoluna düşen çığ böyle görüntülendi

Çığ düşmesi

( HAKKARİ ) - HAKKARİ

Kamera Cep Telefonu Yağan Kar Yağışı 


- Hakkari-Çukurca kara yoluna düşen çığ saniye saniye görüntülendi. Günlerdir aralıklı yağan kar yağışı bölgeyi olumsuz yönde etkilerken, öğle saatlerinde Hakkari -Çukurca kara yoluna inen çığ ise saniye saniye kameraya yansıdı. Bir minibüsün geçmesinin hemen ardından yola inen çığ, durumu fark eden vatandaşlar tarafından da cep telefonuyla görüntülendi. Bugün öğle saatlerinde yaşanan çığdan dolayından dolayı kara yolu kısa süreliğine ulaşıma kapanırken, olayda herhangi bir can ve mal kaybı ise yaşanmadı (MT-MSA-Y)
loading...
İlgili Foto Galeriler
Kar Yağışı Hayatı Böyle EtkilediKar Yağışı Hayatı Böyle Etkiledi
Sıcak, bahar havası derken… Bu manzaraya uyandılar!Sıcak, bahar havası derken… Bu manzaraya uyandılar!
Doğuda kar esaretiDoğuda kar esareti
Kars beyaza büründüKars beyaza büründü
Burada Yaşamak Cesaret İster!Burada Yaşamak Cesaret İster!
Yetenek Sizsiniz Türkiye Jürisi Kamera Arkası GörüntüleriYetenek Sizsiniz Türkiye Jürisi Kamera Arkası Görüntüleri
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı