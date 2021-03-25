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25 Mart 2021 Perşembe günü yayınlandı
Karataş sahilleri bilinmeyen maddeyle kaplandı

Karataş sahilleri bilinmeyen maddeyle kaplandı

Denizden farklı detaylar

( ADANA ) -- Belediye Başkanı Topuz, maddenin biran önce tespit edilmesi istediğini söyledi ADANA

Görece Hayvan 


- Adana’nın Karataş İlçesi’ndeki Harbiş Sahilleri ve Akyatan Lagünü henüz bilinmeyen bir maddeyle kaplandı. Karataş Belediye Başkanı Necip Topuz, maddenin biran önce tespit edilmesi istediğini söyledi.

İddiaya göre bir madde, Adana’nın Karataş İlçesi’ndeki Harbiş Sahilleri ve koruma altındaki Akyatan Lagünü’ne kadar ulaştı. Gelen görüntülerde dalgaların sahile ulaştırdığı madde sonucu denizin renginin değiştiği görüldü.
Karataş Belediye Başkanı Necip Topuz, İHA’ya yaptığı açıklamada, maddenin biran önce tespit edilmesi istediğini sahillerin ve lagünün biran önce temizlenmesi gerektiğini aksi taktirde çevrenin ve hayvan türlerinin zarar göreceği söyledi.

(UMT-
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