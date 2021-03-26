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26 Mart 2021 Cuma günü yayınlandı
Karataş sahilleri atıkla kirlendi

Karataş sahilleri atıkla kirlendi

Drone görüntüsü

İhlas Keşif Uçağı Flamingo Mavi Yengeç Irak 

-Aktüel çalışma görüntüler
-Necip Topuz röportaj
-Denizden görüntüler

( ADANA -DRONE) - Karataş sahilindeki kimyasal atığın Akyatan Lagünü'ne ulaşmaması için başlatılan çalışma sürüyor- Sahilleri kirleten maddenin ne olduğu bugün belli olacak- Karataş Belediye Başkanı Necip Topuz:- "Lagünün zarar görmemesi için mücadele içerisindeyiz” ADANA

- Adana'nın Karataş ilçesinde denizdeki yağ tabakası izlenimi veren kirliliğin Akyatan Lagünü'ne ulaşmaması için başlatılan çalışma tüm hızıyla sürüyor. Denizin kirliliği ve çalışma yapılan alan drone ile görüntülendi.Dün, Harb-İş Sahili'nde 3 kilometrelik sahil şeridi ve kıyıdan denize doğru yaklaşık 300 metre mesafelik alanda siyah renkli, yağ tabakası izlenimi veren kimyasal olduğu değerlendirilen atık nedeniyle bugün bölgede çalışma başlatıldı. Devlet Su İşlerine (DSİ) ait iş makineleri bölgeye sevk edildi. Görevliler, kirliliğin yayılarak Akyatan Lagünü'ne ulaşmaması için çalışma başlattı.İş makinelerinin taşıdıkları kumu lagünün önüne dökme işlemi tüm hızıyla sürerken deniz ve çalışma alanı İhlas Haber Ajansı

tarafından drone ile görüntülendi.“Gün içerisinde çıkacak test sonucunu bekliyoruz”Bu sırada İHA’ya açıklamalarda bulunan Karataş Belediye Başkanı Necip Topuz, maddenin inceleme işlemenin de sürdüğünü söyledi.

Topuz, “Dün 3 kilometre olan alan bugün bir uçtan bir uca Karataş’ın her tarafını sarmış durumda. Bugün analiz sonucuyla maddenin ne olduğu kesinleşecek. Adana Büyükşehir Belediyesi, Karataş Belediyesi ve DSİ ile birlikte koordineli bir şekilde çalışıyoruz. Lodos fırtınası nedeniyle keşif uçağı kalkamadığı için genişliğini tam anlamıyla bilemiyoruz. Şuanda sahillerimizi kirleten yağ benzeri türev Akyatan Lagünü’ne zarar vermesin diye şuanda lagünün ağzını kapattırıyoruz. Burası çok önemli bir yer. Kum zambakları, mavi yengeç, flamingolar ve diğer kuş türlerinin uğradığı bir alan. Buranın zarar görmemesi önceliğimiz. Geriye dönüşü imkansız olan zararlarla karşılaşmamak için önlemleri alıyoruz. Gün içerisinde çıkacak test sonucunu bekliyoruz” diye konuştu.
“Çalışmalar sürüyor”Atığı bırakan geminin belli olmadığını belirten Topuz, "2 gündür lodos fırtınası var ve bunun olması hesaplamaları saptırıyor. Kıbrıs açıklarında olma ihtimalinin yüksek olduğu belirtiliyor ama bununla ilgili çalışmalarda sürüyor. Burada bir kasıt var mı yok mu hepsi araştırmalar sonucu ortaya çıkacak. Ben kanuni işlemin yapılacağına inanıyorum. Burası doğal sit alanı ve Türkiye’nin en uzun kumsallarından birine sahip. Buranın zarar görmemesi için mücadele içerisindeyiz" ifadelerini kullandı.
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