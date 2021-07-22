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Karasu ve Kocaali’de denize girmek yasaklandı
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22 Temmuz 2021 Perşembe günü yayınlandı
Karasu ve Kocaali’de denize girmek yasaklandı

Karasu ve Kocaali’de denize girmek yasaklandı

Vatandaşların denizden çıkmaları için uyarılmaları

Ali İl Karya Kaymakamlık Cankurtaran Sudan 

-Ekiplerin çalışmaları
-Vatandaşların denizden çıkması
-Sahilden detaylar
-Denizden detaylar

( SAKARYA ) SAKARYA

- Sakarya’nın Karasu ve Kocaali ilçelerinde hava koşulları sebebiyle kaymakamlık kararı neticesinde denize girmek yasaklandı. Olumsuz hava şartları Sakarya’nın iki ilçesinde denize girme yasağını beraberinde getirdi. Sakarya’nın Karadeniz’e kıyısı olan Karasu ve Kocaali ilçelerinde olumsuz hava koşulları sebebi ile Karasu Kaymakamlığı tarafından denize girmek yasaklandı. Kararın verilmesinin ardından cankurtaranlar tarafından, denizdeki vatandaşlar sudan çıkartılmaya başlanıldı. (BCT-SO-Y)
Ali İl Hakkında
Ali İl 18 Mayıs 1982 İstanbul doğumlu eğitimini İ.Ü. Konservatuar Tiyatro’sunda tamamlayan oyuncu kendini oyunculukta geliştirerek kariyerinde iyi bir dereceye ulaştı....
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