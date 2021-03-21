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21 Mart 2021 Pazar günü yayınlandı
KARAMAN - 'Yüksek riskli' Karaman'da salgının yayılımını azaltmak için ev ev dolaşılarak vatandaşlar uyarılıyor

KARAMAN - 'Yüksek riskli' Karaman'da salgının yayılımını azaltmak için ev ev dolaşılarak vatandaşlar uyarılıyor

KARAMAN - "Yüksek riskli" Karaman 'da salgının yayılımını azaltmak için ev ev dolaşılarak vatandaşlar uyarılıyor - Karaman valisi Mehmet Alpaslan Işık ve beraberindekiler - Mehmet Alpaslan Işık'ın ev ev dolaşıp vatandaşlara uyarılarda bulunması - Denetimlerde dana önce salgından annesini kaybeden Zahide Şimşek'in konuşması - Vali Mehmet Alpaslan Işık'ın konuşması"Yüksek riskli" Karaman 'da salgının yayılımını azaltmak için ev ev dolaşılarak vatandaşlar uyarılıyorKARAMAN (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) risk haritasına göre "yüksek riskli" kategorideki Karaman 'da, evler gezilerek vatandaşlara salgın konusunda uyarıda bulunuluyor. Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık öncülüğünde, daire müdürleri ve 1200 kişiyle yapılan çalışmada, salgının yayılımını azaltmak için vatandaşların tedbirlere uyması konusunda uyarılar yapılıyor.İl Sağlık Müdürü Adnan Kurşun'la, Başakşehir Mahallesi'nde ev ziyaretlerinde bulunan Vali Işık, uyardığı vatandaşlara tıbbi maske, çocuklara da oyuncak hediye etti.Vali Işık, gazetecilere, Karaman 'da salgının başladığı günden beri her türlü tedbiri önceden almaya çalıştıklarını söyledi.

Bu çerçevede HES kontrolünün ve diğer bütün denetimlerin öncelikli olarak yapıldığını ifade eden Işık, "Ev ev dolaşıp bir farkındalık yaratalım istedik. Bunun için Sağlık Müdürlüğümüz ve diğer daire müdürlerimizle ev ev dolaşıyoruz." dedi.
- "İlimizi diğer illerden soyutlamamız mümkün değil"Bu konuyla ilgili 1200 kamu çalışanının sahada olduğunu vurgulayan Işık, şunları kaydetti:"Hedef tüm evleri tek tek dolaşmak. Maske hediye edip, bilgilendirmelerimizi yapıyoruz. Son mutant virüsün ne kadar hızlı yayıldığını anlatıyoruz. Karaman 'daki bu artış Türkiye genelindeki artıştan kaynaklanıyor. İlimizi diğer illerden soyutlamamız mümkün değil. Sosyal hareketlilik olduğu müddetçe her il birbirinden etkileniyor. Bunu en aza indirmek için her türlü tedbiri zamanında düşünüyoruz, önceden tedbir alarak önlemeye çalışıyoruz. Hep birlikte mücadele etmezsek başarılı olamayız."Vatandaşlardan Zahide Şimşek de bu salgında annesini kaybettiğini belirterek, "Kimse 'bana bulaşmaz' demesin. Evimden dışarı çıkmıyorum, taziye için gelenleri kabul etmiyorum. Önce kural. Kurallara uymamız lazım." diye konuştu.

Koronavirüs Kamu Çalışanı Mutant Aritas Farkındalık 

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