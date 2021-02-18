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18 Şubat 2021 Perşembe günü yayınlandı
Karadeniz'in hırçın dalgaları karla buluşunca seyrine doyumsuz görüntüler ortaya çıktı

Karadeniz'in hırçın dalgaları karla buluşunca seyrine doyumsuz görüntüler ortaya çıktı

Kar yağışının etkili olduğu ilçeden drone görüntüleri

Ali İl Deniz Kıyısı Karya Belgesel Kar Yağışı 

-Detaylar

( SAKARYA -DRONE)- Karla kaplı ilçede dalgaların beyaz örtü ile buluşma anları havadan görüntülendi SAKARYA

- Sakarya’da etkili olan kar yağışı sonrası beyaz örtü ile kaplanan Karadeniz kıyısındaki Kocaali ilçesinde, dalgaların karlı sahillerle buluşması belgesel tadında görüntüler oluşturdu. Sakarya genelinde etkili olan kar yağışı, Karadeniz'e kıyısı olan Kocaali ilçesini de beyaza bürüdü. Karla kaplanan sahil ilçesinde Karadeniz'in hırçın dalgalarının karla kaplı kıyılarla buluşması belgesel tadında görüntüler ortaya çıkardı. Karadeniz dalgalarının, karla kaplanan sahil şeridinde beyaz örtü ile kavuşma anları ise havadan görüntülendi. Dalgaların karla kaplı kıyılara kavuşma anları seyrine doyumsuz manzaralar ortaya çıkardı.
Ali İl Hakkında
Ali İl 18 Mayıs 1982 İstanbul doğumlu eğitimini İ.Ü. Konservatuar Tiyatro’sunda tamamlayan oyuncu kendini oyunculukta geliştirerek kariyerinde iyi bir dereceye ulaştı....
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