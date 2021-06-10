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10 Haziran 2021 Perşembe günü yayınlandı
Karadeniz'de yunus şöleni

Karadeniz'de yunus şöleni

Yunusların görüntüsü

( SAMSUN ) -- Yunusların balık yakalarken dansı kameraya yansıdı SAMSUN

Kamera Yunuslar 


- Samsun’un Bafra ilçesi Koşu Mahallesi sahilinde akşam saatlerinde ortaya çıkan yunuslar görsel şölen oluşturdu. Yunusların suyun üzerinde balık yakalarken adeta dans etmeleri kameralara yansıdı. Koşu Mahallesi Balıkçı Barınağı yakınlarına kadar gelen bir grup yunus sahile renk kattı. Yakaladıkları balıklarla karınlarını doyuran yunuslar bir süre sonra gözden kayboldu. (ŞU-SLH-Y)
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