Karabük-Yenice karayolunda heyelan: Yol çift taraflı ulaşıma kapandı

-KAYA PARÇALARINDAN DETAY



( KARABÜK ) KARABÜK



- Karabük-Yenice karayolu etkili olan sağanak yağışının ardından meydana gelen heyelan sonucunda ulaşıma kapandı. Karabük - Yenice karayolu Taş Ocağı mevkiinde meydana gelen heyelan sonrası kopan kayalar yolun çift yönlü olarak ulaşıma kapanmasına neden oldu. Olayın gerçekleştiği anda herhangi bir aracın geçmemesi faciayı engelledi. Çift yönlü olarak ulaşıma kapanan yol sonrası çok sayıda araç uzun kuyruklar oluştururken, jandarma ekipleri olay yerinde güvenlik önlemleri aldı. Karabük ve Yenice ilçelerinden ihbar üzerine sevk edilen ekipler karayolunun ulaşıma açılması için çalışma başlattı.

