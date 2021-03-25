Karabük’ün yüksek kesimlerinde kar yağışı devam ediyor

--Beyaz örtüyle kaplanan ormanlardan detay

-keltepe kayak merkezinden detay

-vatandaşlardan detay

-vatandaş ile röportaj

-Doğadan kar manzarası

-otomobili ile yolda kar küreyen vatandaş



( KARABÜK -DRONE)- Meteoroloji kar uyarısını sürdürdü KARABÜK



- Karabük’te yüksek kesimlerde 3 gündür etkili olan kar yağışı devam ederken, meteoroloji Karabük dahil 7 il için kar uyarısını yeniledi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından devam eden kar yağışı yüksek kesimlerde etkisini sürdürüyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapımı tamamladıktan sonra hizmet vermeye başlayan 2 bin rakımlı Keltepe Kayak Merkezi’nde kar yağışının ardından yeniden beyaz örtüyle kaplanırken kar kalınlığı ortalama 25 santimetreye ulaştı. Kent merkezinde kar yağışının olmaması nedeniyle Keltepe Kayak Merkezi’ne giden vatandaşlar gezintiye çıkarak karın keyfini yaşadı. Mehmet Arif Özdemir, kent merkezinde kar yağışı olmadığından yüksek kesimlere kar keyfini yaşamaya çıktıklarını söyledi.



Öte yandan, karla kaplı yolda bir kişi aracı ile kar küremesi ise ilginç görüntü oluşturdu. "Karabük ve 6 il için kar yağışı uyarısı" Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yarın için Karabük’ün de içerisinde bulunduğu 7 il için kar yağışı uyarısında bulundu. Açıklamada, “Yapılan son değerlendirmelere göre; 26 Mart Cuma günü Bolu çevreleri ile Zonguldak, Bartın, Düzce ve Karabük illerinin yüksek kesimleri, Kastamonu'nun kuzeyi ve Sakarya’nın doğusunda kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışı bekleniyor” denildi. Kar yağışı nedeniyle ulaşımda meydana gelecek aksamalar, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerektiği ifade edildi.



loading...