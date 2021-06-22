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22 Haziran 2021 Salı günü yayınlandı
- Karabük’te yıldırım düşme anını cep telefonu ile kaydetti

- Karabük’te yıldırım düşme anını cep telefonu ile kaydetti

Yağıştan detay

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-göle dönen yollardan detay
-yıldırım düşmesinden detay
-araçlardan detay

( KARABÜK ) KARABÜK

- Karabük’te 1 saat etkili olan yağmur sonrası iş yerlerini su basarken, yıldırım düşme anı bir vatandaş tarafından cep telefonu ile anbean kaydedildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından Karabük ve Safranbolu ilçesinde sağanak yağış etkili oldu. 24 kilogram yağışın düştüğü kent merkezinde göle dönen yollarda vatandaşlar, otomobilleriyle ilerlemekte güçlük çekti. Karabük-Kastamonu karayolu Bostanbükü mevkiinde 1 saat aralıksız süren yağış sonrası göle dönen yollarda araçlar mahsur kalırken, bazı iş yerleri su altında kaldı. Soğuksu Mahallesi’nde su basan fırın işletmecisi her yağış sonrası dükkanını su bastığı için duruma tepki gösterdi. Metrekareye 16 kilogram yağışın düştüğü Safranbolu ilçesinde de yıldırımın düştüğü an bir vatandaş tarafından anbean kaydedildi. (RB-
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