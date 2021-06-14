Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
14 Haziran 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Karabük’te sağanak yağış yolları göle çevirdi

Karabük’te sağanak yağış yolları göle çevirdi

Yolda yağmur ve dolu yağışında görüntü

Sağanak Yağış Karya Akalan Dolu Yağışı Yağan 

-Akaryakıt istasyonuna sığınan sürücüler
-Kent merkezinde göle dönen yollar
-Sürücülerin ilerlemesi
-Yollarda biriken yağmur sularından detaylar

( KARABÜK ) KARABÜK

- Karabük’te etkili olan yağmur yağışı, yolları göle çevirirken, araçlar yollarda ilerlemekte güçlük çekti. Kent genelinde yağan yağmur, hayatı olumsuz etkiledi. Metrekareye 6 kilogram yağışın düştüğü Karabük’te göle dönen yollarda vatandaşlar, otomobilleriyle ilerlemekte güçlük çekti. Özellikle Zonguldak Caddesi üzerinde rögarların tıkanması sebebiyle sürücüler zor anlar yaşadı. Diğer yandan Karabük - Gerede Karayolu Kemikli rampalarında yağmur ve doluya yakalanan sürücüler ise araçlarını korumak için akaryakıt istasyonlarına sığındı.
İlgili Foto Galeriler
Meğer Hepimiz Kandırılmışız!Meğer Hepimiz Kandırılmışız!
Ankarada Sağanak Yağış Etkili OlduAnkarada Sağanak Yağış Etkili Oldu
Dünyanın En İlginç Adası: Tristan Da CunhaDünyanın En İlginç Adası: Tristan Da Cunha
İlk Meclisin Hiç Görmediğiniz Kareleri...İlk Meclisin Hiç Görmediğiniz Kareleri...
Dünyanın En Ucuzu! 300 Yıl Dayanıyor...Dünyanın En Ucuzu! 300 Yıl Dayanıyor...
Yok Böyle Ustalık! Parçalanmış Mercedesi Bakın Ne Yaptı...Yok Böyle Ustalık! Parçalanmış Mercedesi Bakın Ne Yaptı...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement