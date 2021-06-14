Karabük’te sağanak yağış yolları göle çevirdi

-Akaryakıt istasyonuna sığınan sürücüler -Kent merkezinde göle dönen yollar -Sürücülerin ilerlemesi -Yollarda biriken yağmur sularından detaylar
( KARABÜK ) KARABÜK
- Karabük’te etkili olan yağmur yağışı, yolları göle çevirirken, araçlar yollarda ilerlemekte güçlük çekti. Kent genelinde yağan yağmur, hayatı olumsuz etkiledi. Metrekareye 6 kilogram yağışın düştüğü Karabük’te göle dönen yollarda vatandaşlar, otomobilleriyle ilerlemekte güçlük çekti. Özellikle Zonguldak Caddesi üzerinde rögarların tıkanması sebebiyle sürücüler zor anlar yaşadı. Diğer yandan Karabük - Gerede Karayolu Kemikli rampalarında yağmur ve doluya yakalanan sürücüler ise araçlarını korumak için akaryakıt istasyonlarına sığındı.
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