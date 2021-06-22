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22 Haziran 2021 Salı günü yayınlandı
Karabük’te sağanak sonrası yollar göle döndü

Karabük’te sağanak sonrası yollar göle döndü

- Sular altında kalan işyerleri

Su Sağanak Yağış Meteoroloji Altın Sağanak 

-- itfaiye ekipleri çalışması
-- detaylar

( KARABÜK ) - KARABÜK

- Karabük’te cadde ve sokaklar sağanak yağış sonrası adeta göle döndü. Birçok ev ve işyeri sular altında kaldı. Karabük'te öğleden sonra etkili olan ve meteorolojinin sarı alarm vermesinin ardından kent adeta sular altında kaldı. Karabük'te metrekareye yaklaşık 40 kilogram üzerine yağış düştü. Yağışın ardından birçok bölgede su baskınları ve yollarda su birikintileri oluştu. Yollar adeta göle döndü. İtfaiye ve belediye ekipleri tıkanan logoları açıp temizlemeye yarısı suları gidermeye çalıştı. Karayolları ekipleri de kapanan kapanan yolları açarken, temizlik çalışması yaptı. Bahçelievler Mahallesi'den bir caddede su birikintisi olulurken iki vatandaş tıkanan logarı açmaya çalıştı. (YE-OA
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