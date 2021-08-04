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Karabük'te ormanlık alanda yangın çıktı
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4 Ağustos 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Karabük'te ormanlık alanda yangın çıktı

Karabük'te ormanlık alanda yangın çıktı

Yanan ormanlık alandan detaylar

Arıtma Tesisi Su Yangın Ormanlı Ormanlık Alanda Yangın 

-Alevler, ekiplerin çalışması

( KARABÜK )-Arazöz ve su tankerleri bölgeye sevk edildi, söndürme çalışmaları başlatıldı KARABÜK

- Karabük'te arıtma tesisinin karşısındaki ormanlık alanda yangın başladı.
Rüzgarın da etkisiyle parlayan yangını söndürmek için 4 arazöz ve 2 su tankeri bölgeye sevk edildi. Ormanlık alanın 2017 yılında yandığı ortaya çıktı. Edinilen bilgiye göre Karabük-Zonguldak karayolu üzerinde bulunan arıtma tesisinin karşısındaki ormanlık alanda rüzgarın da etkisiyle yangın başladı.
Kısa sürede büyüyen yangın için Orman Bölge Müdürlüğünce 4 arazöz ve 2 su tankeri sevk edildi. Ekipler yangını söndürmek için çalışmalara başladı.
Öte yandan yanan ormanlık alanda 2017 yılında da yangın meydana geldiği ve ekiplerin çalışmalarıyla söndürüldüğü ortaya çıktı.
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