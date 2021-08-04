Karabük'te ormanlık alanda yangın çıktı

-Alevler, ekiplerin çalışması



( KARABÜK )-Arazöz ve su tankerleri bölgeye sevk edildi, söndürme çalışmaları başlatıldı KARABÜK



- Karabük'te arıtma tesisinin karşısındaki ormanlık alanda yangın başladı.

Rüzgarın da etkisiyle parlayan yangını söndürmek için 4 arazöz ve 2 su tankeri bölgeye sevk edildi. Ormanlık alanın 2017 yılında yandığı ortaya çıktı. Edinilen bilgiye göre Karabük-Zonguldak karayolu üzerinde bulunan arıtma tesisinin karşısındaki ormanlık alanda rüzgarın da etkisiyle yangın başladı.

Kısa sürede büyüyen yangın için Orman Bölge Müdürlüğünce 4 arazöz ve 2 su tankeri sevk edildi. Ekipler yangını söndürmek için çalışmalara başladı.

Öte yandan yanan ormanlık alanda 2017 yılında da yangın meydana geldiği ve ekiplerin çalışmalarıyla söndürüldüğü ortaya çıktı.

