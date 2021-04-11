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11 Nisan 2021 Pazar günü yayınlandı
Karabük’te Nisan’da göller dondu

Karabük’te Nisan’da göller dondu

Drone ile kar yağışı ve doğadan görüntü

Göller Hava Sıcaklığı Buz Tutan Göl Kar Kalınlığı Kar Yağışı 

-Vatandaşlardan görüntü
-Beyaz örtü ile kaplanan ağaçlardan görüntü
-Yollardan görüntü
-Donan gölden görüntü
-Doğa severlerden görüntü
-Doğadan kar manzarası
-Safranbolu’dan kar yağışı görüntüsü

( KARABÜK - ÖZEL)- Yüksek kesimlerde kar kalınlığı 15 santimi geçti KARABÜK

- Karabük’te Cuma gününden buyana aralıklarla devam eden kar yağışı sonrası yüksek kesimlerde kar kalınlığı 15 santimetreyi geçti. Hava sıcaklığının sıfırın altına indiği bazı bölgelerde ise göller dondu. Karabük’ün yüksek kesimlerinde Cuma gününden itibaren aralıklarla yağan kar yağışı etkisini sürdürürken, bahar ayı ile birlikte yeşeren doğa ise beyaz örtüye büründü. Yer yer 15 santimetre kar kalınlığının olduğu Eğriova bölgesinde ise hava sıcaklığını sıfırın altında eksi 10 dereceye inmesi sonrası gölet buz tuttu. Off-Road tutkunlarının kayda aldığı görüntülerde gençler buz tutan gölün etrafından gezinti yaparken, karla kaplı doğanın tadını çıkarttı. Öte yandan Safranbolu’da etkili olan kar yağışı bir süre sonra yerini yağmur yağışına bıraktı. (YE-YE)
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