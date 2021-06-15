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15 Haziran 2021 Salı günü yayınlandı
Karabük’te metrekareye 20 kg yağış düştü, ev ve bahçeleri su bastı

Karabük’te metrekareye 20 kg yağış düştü, ev ve bahçeleri su bastı

Su basan yollardan detay

Mahsur Kaldı Sağanak Yağış Su Baskını Doğalgaz Borusu Polis Ekipleri 

-araçların mahsur kalmasından detay
-polis ekiplerinden detay
-su basan ev ve bahçelerden detay
-vatandaşların tepkisi

( KARABÜK ) KARABÜK

- Karabük’te sabah saatlerinden itibaren aralıklarla etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiliyor. Metrekareye 20 kilogram yağışın düştüğü kentte yollar göle dönerken, bazı evleri su bastı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yaptığı turuncu uyarının ardından Karabük’te sağanak yağış etkisini gösterdi. Sabah saatlerinden itibaren başlayan sağanak yağış, akşam saatlerinde belli aralıkla devam etti. 75. Yıl Mahallesi Mevkiinde sağanak yağış nedeniyle sürücüler göle dönen yollarda mahsur kaldı. Bahçelievler Mahallesi’nde de bazı ev ve bahçeleri su basarken duruma tepki gösteren vatandaşlar, su baskını ile lağım ve çamur dolan evlerini kendi imkanları ile temizlemeye çalıştı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden metrekareye 20 kilogram yağışın düştüğü belirtilirken, biriken suyu tahliye etmek için yapılan çalışma sırasında ise belediye ekipleri doğalgaz borusunu patladı. (RB-
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