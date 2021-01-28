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28 Ocak 2021 Perşembe günü yayınlandı
Karabük’te kar yüzünü yeniden gösterdi

Karabük’te kar yüzünü yeniden gösterdi

Bartın yolundan kar görüntü

Karayolları Kar Kalınlığı Kayak Merkezi Gezin Kar Yağışı 

-Karayolları ekipleri kar küreme çalışması
-Ahmet usta geçidinden görüntü
-Karla kaplı yollarda ilerleyen araçlardan görüntü
-Kar küreme çalışmaları
-Karla kaplı doğadan ve vatandaşlardan görüntü
-Kayak merkezi yolunda çalışan kepçeler
-Kayak merkezinden görüntü
-Karla kaplı otopark alanında temizleme çalışmaları
-Telesiyejden görüntü
-Kayan çocuklardan görüntü
-Kayak yapan çocukla röp.
-Çocukları ile kızakla kayanlardan görüntü
-Kayak merkezinden detaylar

( KARABÜK )- Kar yağışı yüksek kesimlerde etkili oluyor KARABÜK

- Karabük'te gece yarısı başlayan kar özellikle yüksek kesimlerde etkili oldu. 1 hafta aradan sonra yeniden yüzünü gösteren kar yağışı Karabük-Bartın kara yolu 1030 rakımlı Ahmetusta Geçidi ve Karadeniz illerini İstanbul'a bağlayan Kemikli rampaları ile 2 bin rakımlı Keltepe kayak merkezinde etkili oldu. Yer yer 15 santimetreye kadar ulaşan kar kalınlığı sonrası trafik ekipleri önlem alırken, karayolları ekipleri de kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor. Hava sıcaklıklarının normalin üstünde seyretmesi sonrası geçen hafta yaklaşık 1 metreyi aşan karın erimeye başladığı Keltepe Kayak Merkezi'nde kar yağışı etkili oldu. Kar yağışının etkili olduğu kayak merkezine gelen kayak severler, kızaklarla kayak yaparak, telesiyejle gezinti yaptı.
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