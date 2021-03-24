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24 Mart 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Karabük'te kar yağışı ile birlikte kartpostallık görüntüler ortaya çıktı

Karabük'te kar yağışı ile birlikte kartpostallık görüntüler ortaya çıktı

Drone ile ormanlardan detay

Bolu Merkez Kar Yağışı 

-Ahmetusta geçidinden detay
-köylerdeki çiçek açan ağaçların üzerindeki karlardan detay
-safranboludan detay

( KARABÜK ) KARABÜK

- Karabük-Bartın karayolunda dün akşamdan beri etkili olan kar yağışının ardından doğa beyaza bürünürken ortaya kartpostallık görüntüler ortaya çıktı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından Karabük’te dün akşam itibariyle başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı etkisini sürdürüyor. Karabük-Bartın Karayolu, yoğun kar yağışı sonrasında beyaz örtüyle kaplanırken, doğanın beyaza bürümesiyle eşsiz manzaralar da ortaya çıktı. Karayolları ekipleri buzlama ve tuzlama çalışmaları yaparak trafiği ulaşıma açık tutuyor. Bahar ayı nedeniyle nedeniyle çiçek açan ağaçlar da beyaz gelinliği giymesi ile sürücülere eşsiz bir manzara ve kartpostallık görüntüler ortaya çıkardı. Öte yandan kar yağışı Safranbolu merkezde de etkili olmaya başladı.

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