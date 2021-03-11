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11 Mart 2021 Perşembe günü yayınlandı
Karabük’te kar yağışı etkili oluyor

Karabük’te kar yağışı etkili oluyor

kar yağışından detay

Karayolları Hava Sıcaklıkları Kar Yağışı 

-Ahmetusta geçidinden detay
-araçlardan detay
-kar küreme araçlarından detay

( KARABÜK )- Meteoroloji uyarmıştı, kar yağışı Karabük'te başladı KARABÜK

- Karabük’te akşam saatlerinde kendini gösteren kar yağışı Karabük-Bartın karayolunda etkisini artırarak sürdürüyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün kar yağışı uyarısının ardından Karabük'te hava sıcaklıklarının sıfırın altında 4 dereceye düşmesiyle beraber kar yağışı etkili olmaya başladı.
Mart ayında yeniden kendini gösteren kar yağışı Karabük-Bartın karayolunda etkisini artırarak sürdürüyor. 1030 rakımlı Ahmet Usta geçidi kar yağışının ardından beyaza bürünürken karayolları ekipleri olası bir buzlanmaya karşı tuzlama çalışmalarına başladı.
Öte yandan kar yağışı, İstanbul'u Karadeniz'e bağlayan Kemikli rampalarında ve Keltepe Kayak Merkezi’nde de etkili oluyor. (RB-
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