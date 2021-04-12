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12 Nisan 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Karabük’te kar kalınlığı 60 santime ulaştı, köy yolları kapandı

Karabük’te kar kalınlığı 60 santime ulaştı, köy yolları kapandı

Karla kaplı yolda ilerleyen araç

Uzunlu Kar Kalınlığı Köy Yolları Kar Yağışı 

-Karlı yoldan görüntü
-Türbede kardan görüntü
-Vatandaşın açıklaması
-Kardan görüntü

( KARABÜK -ÖZEL) KARABÜK

- Karabük'te Nisan ortasında etkili olan kar yağışı nedeniyle yüksek kesimlerde kar kalınlığı 60 santimetreye ulaşırken, 38 köy ise ulaşıma kapandı. Karabük'te yüksek kesimlerde 3 gündür etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken, 295 kilometre uzunluğunda, 38 köy yolu ulaşıma kapandı. Karabük İl Özel İdaresi tarafından yapılan açıklamada, Karabük merkezde 4, Eflani ilçesinde 12, Eskipazar ilçesinde 15 ve Ovacık ilçesinde 7 olmak üzere 38 köy yolunun ulaşıma kapalı olduğunun ifade edildiği açıklamada, 7 greyder, 4 pikapla kısa sürede köy yollarının ulaşıma açılması için çalışmaların sürdüğü kaydedildi. Öte yandan 1550 rakımda bulunan Bahattin Gazi Türbesine ziyarete giden bazı vatandaşlar kar kalınlığının 60 santimetreye ulaştığı yolda 4x4 araçlarla güçlükle ilerledi. (YE-YE)
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