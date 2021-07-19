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- Karabük'te hayvan pazarında Arife Günü hareketliliği
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19 Temmuz 2021 Pazartesi günü yayınlandı
- Karabük'te hayvan pazarında Arife Günü hareketliliği

- Karabük'te hayvan pazarında Arife Günü hareketliliği

Kurban pazarından detay

Kurbanlık Hayvan Alışveriş Tedbirler Hayvan Pazarı Hayvancılık 

-büyükbaş, küçükbaş hayvanlardan detay
-satın alınan kurbanlıklardan detay
-röp
-genel detay

( KARABÜK ) KARABÜK

- Karabük’te Kurban Bayramı öncesi kurulan hayvan pazarında Arife Günü hareketliliği yaşanıyor. Karabük-Yenice Karayolu Melise mevki'nde kurulan hayvan pazarında, Kurban Bayramı'na saatler kala hareketlilik yaşanıyor. Arife günü nedeniyle vatandaşlar kurban almak için kurulan hayvan pazarına giderek sıkı pazarlıkların ardından kurbanlıklarını seçtiler. Küçükbaş hayvancılık yapan Muzaffer Şenol, satışların yavaş gitmesine rağmen Arefe gününde hareketlilik olduğunu belirtti.
Kastamonu’dan kente kurbanlıklarını satmak için geldiğini ifade eden Şenol, şuana kadar 11 tane küçükbaş hayvan satabildiğini söyledi.

Kurbanlık fiyatları hakkında da geçen yıla göre fark olmadığını aktaran Şenol, 2 bin civarında olan keçilerin fiyatının bin 500’e kadar düştüğünü kaydetti.
Öte yandan Karabük Valisi Fuat Gürel, Kurban Bayramı öncesi yoğun olan canlı hayvan pazarını denetleyerek incelemelerde bulundu. Vali Gürel, İl Tarım Müdürü Çetin Ayvalık ve görevli kontrol ekiplerinden kurbanlık hayvanlar ve alınan tedbirlere ilişkin bilgi aldı. Gürel, hem satış yapan hem de kurban almak için pazarda bulunan vatandaşlarla görüşerek, hayırlı alışverişler diledi. (RB-YE-
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