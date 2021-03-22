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22 Mart 2021 Pazartesi günü yayınlandı
- Karabük’te dolu yağışı etkili oldu, meteoroloji uyardı

- Karabük’te dolu yağışı etkili oldu, meteoroloji uyardı

Cep telefonu görüntüsü

Dolu Yağışı Meteoroloji Cep Telefonu Kar Yağışı 

--dolu yağışı

( KARABÜK ) KARABÜK

- Karabük’ün Eflani ilçesinde akşam saatlerinde başlayan dolu yağışı etkili oldu. Eflani ilçesinde aniden bastıran gün boyu yağış etkili olurken akşam saatlerinde dolu yağışı etkili oldu. Fındık büyüklüğündeki şiddetli dolu yağışı nedeniyle yerler beyaza bürüdü. O anlar vatandaşlar tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada ise 23 Mart Salı günü Batı Karadeniz’de yağmurla başlayacak yağışın, öğle saatlerinden itibaren iç ve yüksek kesimlerinde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar yağışına döneceği tahmin edildiği kaydedildi. Ulaşımdaki aksama ve buzlanma gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlara uyarılarda bulunuldu. (RB-
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