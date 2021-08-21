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Karabük’te çöplükte çıkan yangını söndürme çalışmaları sürüyor
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21 Ağustos 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Karabük’te çöplükte çıkan yangını söndürme çalışmaları sürüyor

Karabük’te çöplükte çıkan yangını söndürme çalışmaları sürüyor

Çöplükteki dumanlardan detay

Polis Ağaçlı Bild Yangın Polis Ekipleri 

-yangından detay
-alevlerden detay
-söndürme çalışmalarından detay
-yangının ağaçlık alanda devam etmesinden detay

( KARABÜK )- Çöplükte çıkan yangın ağaçlık alana sıçramaması için mücadele veriliyor KARABÜK

- Karabük’ün Safranbolu ilçesinde çöplükte henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Paniğe neden olan yangını söndürme çalışmaları sürüyor. Olay, Cüzzamlılar Deresi üzerindeki şehir çöplüğünde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında dumanları fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ekipler söndürme çalışmalarına başladı.
Rüzgarın etkisiyle büyüyen ve kentin birçok noktasından görülen dumanlar korkuturken, yangının dere üzerindeki ağaçlık alana sıçramaması için yoğun mücadele verilirken, yangın nedeniyle çöplükte ara sıra patlama sesleri duyuluyor. Ekipler 4 saattir yangını söndürme çalışmalarını sürdürüyor. (RB-
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