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Karabük'te çocuklar süs havuzunda serinledi
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28 Temmuz 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Karabük'te çocuklar süs havuzunda serinledi

Karabük'te çocuklar süs havuzunda serinledi

Çocukların süs havuzuna girmesi

( KARABÜK ) KARABÜK

Hava Sıcaklıkları 


- Karabük'te sıcak havalardan bunalan çocuklar süs havuzunda serinledi. Karabük'te mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları insanları bunaltırken, vatandaşlar serinlemek için çeşitli yollar deniyor. Sıcak havalardan bunalan çocuklar, Karabük Kent Meydan'ında bulunan süs havuzuna girerek serinledi. 34-36 derece arasında seyreden hava sıcaklıklarından bunalan çocuklar süs havuzunun keyfini çıkardı.
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