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Karabük’te aynı alanda 2 orman yangını çıktı
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6 Ağustos 2021 Cuma günü yayınlandı
Karabük’te aynı alanda 2 orman yangını çıktı

Karabük’te aynı alanda 2 orman yangını çıktı

Yangın görüntü

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-Alevlerden görüntü
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( KARABÜK )- Ekipler yangına müdahale ediyor KARABÜK

- Karabük'te önceki gün çıkan ormanlık alanda yeniden ikinci yangın çıktı. Çok sayıda ekibin müdahalesi ile yangın söndürülmeye çalışılıyor. Merkeze bağlı Ödemiş köyündeki ormanlık alanda ikinci kez yeniden orman yangını çıktı. Rüzgarında etkisiyle ilerleyen yangına 6 Arazoz , 3 su tankeri, 2 ilk müdahale aracı,1 dozer ve 43 personel ile müdahale ediliyor. Askeri personelinde yönlendirildiği alanda yangını kontrol altına almak için ekipler yoğun bir mücadele veriyor. Öte yandan önceki gün aynı bölgede çıkan yangında ise 10 dönümlük alan zarar görmüştü. (YE-
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