Karabük Nisan ayında yeniden beyaz örtüyle kaplandı

-araçla giderken kar yağışından detay

-kemikli rampalarından detay

-eflani ilçesinden detay



( KARABÜK )-Dün gece başlayan kar yağışı Karabük ve ilçelerinde etkili oluyor KARABÜK



- Karabük’te dün akşam itibariyle başlayan kar yağışı yüksek kesimlerde ve ilçelerde etkili olmaya başladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün kar yağışı uyarısının ardından hava sıcaklıklarının 6-12 derece düşmesiyle beraber Karabük ve ilçelerinde kar yağışı etkili olmaya başladı.

Nisan ayının başında etkili olan kar yağışının ardından doğa yeniden beyaz örtüyle kaplandı. İstanbul'u Karadenize bağlayan D-100 karayolu kemikli rampalarında da etkili olan kar yağışının ardından sürücüler kontrollü bir şekilde ilerliyor. Sabah saatlerinde yaşanan buzlanma ve kar yağışı sonrası kısa bir süre ulaşıma kapanan yol karayolları ekiplerinin kar küreme ve tuzlama çalışması sonrası yeniden trafiğe açıldı. Hava sıcaklıklarının 0 derece olarak ölçüldüğü Eflani ilçesi de iki hafta sonra yeniden beyaza bürüdü. Yenice ilçesine bağlı Cihanbey Köyü’nde de etkili olan kar yağışı sonrası kar kalınlığı yer yer 15 santimetreyi buldu.



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