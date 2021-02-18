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18 Şubat 2021 Perşembe günü yayınlandı
Karabük buz kesti, eksi 24 dereceyi gördü

Karabük buz kesti, eksi 24 dereceyi gördü

Eflani ilçesinden detay

Uttu Kar Yağışı 

-göletlerden detay
--24 dereceyi gösteren termometreden fotoğraf detayı

( KARABÜK -ÖZEL) KARABÜK

- Kar yağışının ardından sıfırın altında -24 dereceyi gören Karabük’ün Eflani ilçesinde göletler buz tuttu. Pazar günü başlayan kar yağışının ardından Karabük’ün Eflani ilçesinde kış şartları ağır geçiyor. Kar yağışı nedeniyle beyaza bürünen ilçe Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan listede en soğuk yerlerden ikinci sırada yer aldı. Hava sıcaklıklarının sıfırın altında seyrettiği ilçede Karabük Üniversitesi Eflani Meslek Yüksekokulu’nun termometresi -24 dereceyi göstererek Batı Karadeniz’in Sibirya’sı oldu. Eflani ilçesinde yer alan sulama göletleri de donarak buz tuttu. İlçede bulunan Bostancılar Göleti'nin buz tutması sonrası ortaya seyrine doyumsuz manzaralar çıktı.
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