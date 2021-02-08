Kara akbaba tedavisinin ardından doğaya salındı

-Kara Akbabanın doğaya salınması

-Kara Akbaba fotoğrafları



( TUNCELİ ) TUNCELİ



- Tunceli’de soyu tehdit altında olan ve bitkin halde bulunan Kara akbaba, bakım ve tedavisinin tamamlanmasının ardından yeniden doğal ortamına bırakıldı. Yaklaşık 1 ay önce Mazgirt İlçesi’ne bağlı Bağın Kaplıcaları bölgesinde vatandaşlar, bitkin halde Kara Akbaba buldu. Hayvanın uçamadığını fark eden vatandaşlar durumu doğa koruma ekiplerine haber verdi. Bölgeye giden Doğa Koruma ve Milli Parklar Tunceli Şubesi ekipleri vatandaşlardan teslim aldığı akbabayı kuruma götürerek, tedavi altına aldı. Veteriner hekim kontrolünde bakım ve tedavisi sağlanan akbaba sağlığına kavuştu. Akbaba, bakım ve tedavisinin tamamlanmasının ardından ekipler tarafından yeniden doğal ortamına bırakıldı. Kara akbabanın, atmacagiller familyasından orta büyüklükteki bir tür olup soyu azaldığı için koruma altında bulunduğu bildirildi.

(ET-HİV-



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