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18 Ocak 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Kar yağışını oyun havaları ile kutladılar

Kar yağışını oyun havaları ile kutladılar

Tokat'ta kar yağışı özlemini gideren vatandaşlar

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-Oyun havaları eşliğinde kar yağışını kutlayanlar
-Mahalle arasında bir gurunun eğlenmesi

( TOKAT ) TOKAT

- Tokat kent merkezine mevsimin ilk karının yağmasını vatandaşlar oyun havaları ile kutladı. Tokat’ta kurak giden havaların ardından hasretle beklenen kar yağışı gece saatlerinde etkili oldu. Kısıtlamanın bitmesine saatler kala bazı vatandaşlar evlerinden çıkarak mahalle aralarında oyun havaları eşliğinde eğlendi. Çarşı merkezinde ise kar yağışını ölümsüzleştirmek isteyen fotoğraf tutkunları oyun havalarının ritmine kendini kaptırdı. Boş olan caddelerde kar özlemini gideren vatandaşların o anları sosyal medyada beğeni topladı. (Nİ-GF-
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