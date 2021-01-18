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18 Ocak 2021 Pazartesi günü yayınlandı
-Kar yağışını halay çekerek kutladılar

-Kar yağışını halay çekerek kutladılar

-KAR ÜSTÜNDE HALAY ÇEKİLMESİ

( SİVAS ) SİVAS

Sosyal Medya Yağan Kar Yağışı 


- Sivas’ın Gazibey köyünde yaşayan gençler, kar yağışını halay çekerek kutladı. Kuraklığın etkilerini hissettirdiği ülkemizde uzun bir aradan sonra yağan kar, kar hasreti yaşayanları mutlu etti. Sivas’ın Gazibey köyünde yaşayan gençler, hasretle bekledikleri karın yağışını halay çekerek kutladı. Yağan karın altında halay çekip türküler söyleyerek eğlendiler. Gençlerin bu anlara ait görüntüleri sosyal medyada da ilgi gördü. (VK-GF-
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