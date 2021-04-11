Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
11 Nisan 2021 Pazar günü yayınlandı
Kar yağışı sonrası kartpostallık manzaralar

Kar yağışı sonrası kartpostallık manzaralar

Buz tutan göletten detaylar

Buz Tutan Gölet Buz Tutan Göl Cep Telefonu Yağan Kar Yağışı 

-Buzları değnekle sürümesi
-Suçiçekleri ve bölgeden genel detay
-Göksun merkez ve kısa röportajı

( KAHRAMANMARAŞ ) KAHRAMANMARAŞ

- Kahramanmaraş’ta kar yağışı sonrası kartpostallık görüntüler görenleri hayran bıraktı. Kahramanmaraş’ta etkili olan yağışlar, Göksun ilçesinde kar şeklinde gerçekleşti. Nisan ayında yağan kar sonrası ilçe beyaza bürünürken, doğa tutkunu Sefer Sağır, ilçeye 25 kilometre mesafede yer alan Meryemçil bölgesi Karlıgöl mevkisine çıktı. Bölgedeki rengarenk su çiçeklerini ve buz tutan göleti görüntüleyen Sağır, kartpostallık manzaraları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

loading...
İlgili Foto Galeriler
Kar Yağışı Hayatı Böyle EtkilediKar Yağışı Hayatı Böyle Etkiledi
Sıcak, bahar havası derken… Bu manzaraya uyandılar!Sıcak, bahar havası derken… Bu manzaraya uyandılar!
Doğuda kar esaretiDoğuda kar esareti
Kars beyaza büründüKars beyaza büründü
Burada Yaşamak Cesaret İster!Burada Yaşamak Cesaret İster!
Rize Ayder Yaylası'ndan Kar ManzaralarıRize Ayder Yaylası'ndan Kar Manzaraları
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement