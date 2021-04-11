Kar yağışı sonrası kartpostallık manzaralar

-Buzları değnekle sürümesi -Suçiçekleri ve bölgeden genel detay -Göksun merkez ve kısa röportajı
( KAHRAMANMARAŞ ) KAHRAMANMARAŞ
- Kahramanmaraş’ta kar yağışı sonrası kartpostallık görüntüler görenleri hayran bıraktı. Kahramanmaraş’ta etkili olan yağışlar, Göksun ilçesinde kar şeklinde gerçekleşti. Nisan ayında yağan kar sonrası ilçe beyaza bürünürken, doğa tutkunu Sefer Sağır, ilçeye 25 kilometre mesafede yer alan Meryemçil bölgesi Karlıgöl mevkisine çıktı. Bölgedeki rengarenk su çiçeklerini ve buz tutan göleti görüntüleyen Sağır, kartpostallık manzaraları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.
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