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15 Ocak 2021 Cuma günü yayınlandı
Kar yağışı sonrası barajları besleyen dereler taştı

Kar yağışı sonrası barajları besleyen dereler taştı

Derelerin taşması

Efes Kar Yağışı 

-derelerden yoğun su akıntısı
-detay

( İSTANBUL )- İstanbul'da kar yağışı sonrası barajlar doldu İSTANBUL

- İstanbul'da meydana gelen kar yağışı sonrası Darlık Barajı ile Ömerli Barajı'nı besleyen dereler taştı. İstanbul'da dün başlayan ve bugünde günün ilk saatlerinden itibaren etkisini göstermeye devam eden kar yağışı sonrası Darlık Barajı ve Ömerli Barajı'nı besleyen dereler doldu, taştı. Son yılların en düşük düzeylerini gören barajlarda böylece son yağışlarla birlikte bir nebze nefes aldı. Öte yandan, bugün kent genelinde başlayan kar yağışıyla birlikte bu rakamın önümüzdeki günlerde daha da artması bekleniyor.
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