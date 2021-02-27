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27 Şubat 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Kar yağışı Kızılırmak Deltası'na can suyu oldu

Kar yağışı Kızılırmak Deltası'na can suyu oldu

drone görüntüsü

Göller Tarım İçme Suyu Kar Yağışı Kuyular 

-yerden sulak alanlardan detay, kuş detayları
-Prof. Dr. Yusuf Demir röportaj
-delta eski kuraklık detayları

( SAMSUN -ÖZEL-DRONE)- Prof. Dr. Demir: "Geçici olarak ciddi bir rahatlama sağladığımızı söyleyebiliriz" SAMSUN

- UNESCO Dünya Geçici Miras Listesi'nde yer alan ve yeterli yağış almadığı için sulak bölgeleri kuruyan Kızılırmak Deltası, Samsun'da son günlerde etkili olan yoğun kar yağışı sonrası suya kavuştu. Son yıllarda azalan yağışlar Samsun’da bulunan sulak alanları kuraklık tehlikesi ile karşı karşıya bıraktı. Bunların başında gelen Kızılırmak Deltası, kuraklık alarmı verdi. 2020 yılında beklenen yağışın düşmemesi nedeniyle deltadaki bazı sulak bölgeler kurudu. Suların çekildiği yerlerde topraklarda derin çatlaklar oluştu. Şubat ayının başında etkisini gösteren yoğun kar yağışı ve aralıkla düşen yağmur deltaya can suyu oldu. Suların tekrar yükselmeye başladığı bölgeler drone ile havadan görüntülendi. "Ciddi anlamda bir su desteğini sağladığını hep beraber gördük" Ondokuz Mayıs Üniversitesi(OMÜ) Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yusuf Demir, deltadaki son durumu değerlendirdi. Son zamanlarda yağan yağışların sulak alanlardaki ve deltadaki mevcut suya ciddi bir destek sağladığını belirten Demir, "Bildiğiniz gibi kuraklık sürekli olan zaman zaman yağış, zaman zamanda yağmurun yağmaması ile ortaya çıkan bir süreçtir. Özellikle delta ve mevcut suyun desteklenmesi açısından baktığımızda son yağan yağışların bizim balık göllerimize ve deltamıza ciddi anlamda bir su desteğini sağladığını hep beraber gördük. Kısa sürede düşen kar yağışı ne yer altı kaynaklarımızı tam besler ne de istediğimiz desteği sağlayamaz. Geçici olarak ciddi bir rahatlama sağladığımızı söyleyebiliriz. Büyükşehirlerimizdeki barajların son 1 haftadaki yağan yağışların önemli bir şekilde desteklediğini ve suyumuzun bir noktada içme suyu yönünden zenginleştiğini söylemek doğru olur. Sulak alanlar ve deltamız açısından bakarsak bu durumun bundan sonraki yağışlarla desteklenmesi özellikle ilkbahar yağışlarıyla yer altı suyumuzun sürekliliğin sağlanması ve desteklenmesi gerekiyor. Kızılırmak Deltası'nda yaz döneminde tarımsal kuraklık açısından risk devam ediyor. Sulama suyu olarak kuyuların açılarak sulamada kullanılması riski devam ediyor. Kısmi bir ferahlık sağladık ama uzun sürede tedbirlerin yine birlikte düşünülmesi, ilkbahar yağışlarıyla yer altı suyumuzun biraz daha zenginleşerek deltamızın desteklenmesi inşallah gerçekleşir. En önemli yaz aylarında suyu doğru ve kontrollü kullanarak hem de o bölgede yer altı kuyularının ciddi anlamda kontrol altına alarak deltanın yer altı suyu beslenmesinin engellenmemesi gerekiyor" dedi.

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