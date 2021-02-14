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14 Şubat 2021 Pazar günü yayınlandı
Kar yağışı kartpostallık görüntüler oluşturdu

Kar yağışı kartpostallık görüntüler oluşturdu

Kar yağışı

Kar Yağışı 

-yollar
-sürücüler
-manzaralar
-detaylar

( EDİRNE ) EDİRNE

- Edirne'de gece saatlerinden itibaren devam eden kar yağışı kent merkezini beyaza bürüdü.Edirne'de gece saatlerinde başlayan kar yağışı gidererek etkisini artırdı. Özellikle Kapıkule ve Hamzabeyli Gümrük Kapılarının bulunduğu bölgede yer yer yoğun kar birikintileri oluştu. Karayolları ekipleri sürdürdükleri çalışmalarla yolların kapanmasının önüne geçiyor.Kar yağışı kent merkezinde de etkisini artırarak kuvvetli şekilde devam ediyor. Yollarda olumsuz yaşanmazken, Edirneliler güne beyaz örtüyle uyandı. Edirne'nin bazı bölgelerinde kartpostallık görüntüler oluştu.
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