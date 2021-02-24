Kar yağışı en çok o bölgeye yaradı... Toprağın üzerindeki o kayık yeniden su ile buluştu

-Hasadın yapıldığı arazinin hem kurak hem yeşil hali

-ARŞİV



( BURSA - ÖZEL)- Bursa'da kar sularının erimesiyle Gölbaşı'nda doğal hayat normale döndü BURSA



- Bursa'da çatlayan toprağın üzerinde karaya oturmuş kayıkların fotoğrafı kuraklığı hafızlara kazımıştı. Kar sularının erimesiyle o bölgede doğal hayat normale döndü. Toprak üzerindeki kayıklar göl sularının yükselmesiyle yeniden su ile buluştu. Bursa’da yüzde 90 seviyelerinde kuruyan Gölbaşı Barajı, kar sularının erimesiyle yeniden eski haline döndü. 1933 yılında Atatürk tarafından Kestel ilçesine yaptırılan Gölbaşı Barajı yüzde 90 seviyelerinde kurumuştu. Geçtiğimiz hafta etkili olan kar yağışının ardından eriyen kar suları barajın yeniden eski hâline dönmesini sağladı. Çatlayan toprak üzerinde karaya oturmuş görüntüleriyle kuraklığın timsâali hâline gelen kayıklar, baraj sularının yükselmesiyle yeniden göl ile buluştu. Gölün çevresindeki verimli alanda tarım yeniden başladı Kuraklık zamanı çatlayan toprakta ot bitmezken, kar sularının erimesiyle kendine gelen onlarca dönüm tarım arazisinde yeniden hasat başladı.

Bursa'nın en verimli arazilerinden biri olan ovaya marul eken çiftçiler mahsûllerini toplamaya başladı.

Verimli araziler ve yeniden eski görünümüne kavuşan göl havadan drone ile görüntülendi. (EG-MŞ)



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