Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
16 Şubat 2021 Salı günü yayınlandı
- Kar suyundan çay yaptı, buz gibi suya girdi

- Kar suyundan çay yaptı, buz gibi suya girdi

suya atlama görüntüleri

Hafta Sonu Kar Suyu Kar Topu Ormanlı Kar Yağışı 

-Çay demleme görüntüleri

( TEKİRDAĞ ) TEKİRDAĞ

- Hafta sonu yaşanan yoğun kar yağışının ardından vatandaşlar, haftanın ikinci iş gününde kısa süren güneşi de fırsat bilerek Tekirdağ’ın Saray ilçesinin Bahçeköy Mahallesi’ndeki ormanlık alanlara koştu. Burada buz gibi suya giren vatandaşlar, kar suyundan da çay demleyip karın keyfini çıkardı. Hafta sonu yaşanan yoğun kar yağışının ardından vatandaşlar karın keyfini çıkardı. Şehir merkezinde vatandaşlar kayarak, kar topu oynayarak karın keyfini çıkarırken yakın mevkilerde ormanlara giderek, uzun zaman sonra ilk kez yoğun şekilde yaşanan yağışın keyfini çıkardı. Hafta sonu yaşanan yağışın ardından kar yağışının etkisinin azalması ve güneşin çıkmasıyla havayı fırsat bilenler ormanlık alanlara ve kamp alanlarına koştu. Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde ikamet eden Hanifi Yüzbaşı da hafta sonunda Tekirdağ’ın Saray ilçesinin Bahçeköy Mahallesi’ne giderek kış ayının keyfini çıkardığını ifade etti.
Ormanda kamp kuran Yüzbaşı, kar suyundan çay yaparak buz gibi suya atladı. HG- FK-
loading...
İlgili Foto Galeriler
Kar Yağışı Hayatı Böyle EtkilediKar Yağışı Hayatı Böyle Etkiledi
Sıcak, bahar havası derken… Bu manzaraya uyandılar!Sıcak, bahar havası derken… Bu manzaraya uyandılar!
Doğuda kar esaretiDoğuda kar esareti
Kars beyaza büründüKars beyaza büründü
Burada Yaşamak Cesaret İster!Burada Yaşamak Cesaret İster!
Rize Ayder Yaylası'ndan Kar ManzaralarıRize Ayder Yaylası'ndan Kar Manzaraları
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı