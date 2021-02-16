- Kar suyundan çay yaptı, buz gibi suya girdi

-Çay demleme görüntüleri



( TEKİRDAĞ ) TEKİRDAĞ



- Hafta sonu yaşanan yoğun kar yağışının ardından vatandaşlar, haftanın ikinci iş gününde kısa süren güneşi de fırsat bilerek Tekirdağ’ın Saray ilçesinin Bahçeköy Mahallesi’ndeki ormanlık alanlara koştu. Burada buz gibi suya giren vatandaşlar, kar suyundan da çay demleyip karın keyfini çıkardı. Hafta sonu yaşanan yoğun kar yağışının ardından vatandaşlar karın keyfini çıkardı. Şehir merkezinde vatandaşlar kayarak, kar topu oynayarak karın keyfini çıkarırken yakın mevkilerde ormanlara giderek, uzun zaman sonra ilk kez yoğun şekilde yaşanan yağışın keyfini çıkardı. Hafta sonu yaşanan yağışın ardından kar yağışının etkisinin azalması ve güneşin çıkmasıyla havayı fırsat bilenler ormanlık alanlara ve kamp alanlarına koştu. Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde ikamet eden Hanifi Yüzbaşı da hafta sonunda Tekirdağ’ın Saray ilçesinin Bahçeköy Mahallesi’ne giderek kış ayının keyfini çıkardığını ifade etti.

Ormanda kamp kuran Yüzbaşı, kar suyundan çay yaparak buz gibi suya atladı. HG- FK-



loading...