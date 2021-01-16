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16 Ocak 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Kar nedeniyle kapanan Tunceli-Erzincan karayolu kontrollü şekilde geçişlere açıldı

Kar nedeniyle kapanan Tunceli-Erzincan karayolu kontrollü şekilde geçişlere açıldı

Karayolu aracı

Karayolları Karla Mücadele Kar Yağışı Trol 

-Tır ve kamyonlara eşlik eden karayolları ekipleri (fotoğraf)

( TUNCELİ ) TUNCELİ

- Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle tır ve kamyon geçişlerine kapatılan Tunceli-Erzincan karayolu kontrollü şekilde ulaşıma açıldı. Valilikten yapılan açıklamada: “Dün gece itibarıyla yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle tır ve kamyon geçişlerine kapatılan Mutu Köprüsü (Erzincan il sınırı) ile Pülümür ilçe merkezi arasında kalan yol, karla mücadele ekiplerimizin çalışmaları ve hava şartlarının düzelmesi sebebiyle tır ve kamyonların geçişine açılmıştır. Ulaşım karayolları araçlarımızın eşliğinde kontrollü bir biçimde sağlanmaktadır” denildi.
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