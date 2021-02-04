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04 Şubat 2021 Perşembe günü yayınlandı
Kar kalınlığının iş makinesinin boyunu aştığı yolda çalışma

Kar kalınlığının iş makinesinin boyunu aştığı yolda çalışma

Yol açma çalışması

İş Makinesi Kar Kalınlığı Kepçe Operatörü Karla Mücadele Kar Yağışı 

-kepçe operatörüyle röportaj
-Detay

( VAN ) VAN

- Van'ın Çaldıran ilçesinde kar kalınlığının yaklaşık 5 metreyi bulduğu bölgede yol açma çalışmaları devam ediyor.Çaldıran ilçesinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Kar nedeniyle kapanan yollar tek tek ulaşıma açılırken, Çaldıran Belediyesi ekipleri de çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Kar kalınlığının yer yer 5 metreyi bulduğu Kurtoğlan Mahallesi’ne bağlı Küme Evleri yolunda çalışma yapan ekipler, zaman zaman zor anlar da yaşadı.Hedeflerinin tüm yolların açılması olduğunu belirten Belediye Başkanı Şefik Ensari, “Çaldıran ilçemizde son bir haftadır aralıksız kar yağışı devam ediyor. Çaldıran Belediyesi karla mücadele ekipleri geceli gündüzlü yol açma çalışmalarını sürdürmektedirler. Yüksek kesimlerde bulunan mahalle ve mezralarımızın yollarını açma çalışmalarımız da aralıksız devam ediyor. Yüksek kesimlerde kar kalınlığı yer yer 4-5 metreyi buluyor. Tek hedefimiz burada ikamet eden vatandaşlarımızın ulaşım sorununu ortadan kaldırarak ilçe ile bağlantılarını sağlamaktır” dedi.

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